Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron un encuentro en Nueva York con Donald Trump, hecho que provocó el rechazo de una senadora estadounidense.

En ese marco, la postal de Milei y Trump, sosteniendo una carpeta con un mensaje impreso del exmandatario republicano, generó una ola de reacciones en redes sociales

X de Javier Milei

El gesto, que en la Casa Rosada se presentó como un espaldarazo político de peso, fue tomado con humor y sarcasmo por gran parte de los usuarios. Muchos destacaron que el presidente volvió al país con "un simple tuit impreso":

X de 💚🇦🇷Señora La Mabela🇦🇷💚
X de igezeta
X de Mauri del sur
X de Gusta✌️o
X de Marcela
X de Caperusoto🪩🇦🇷
X de .
X de micaela
X de Mujeres Xeneizes 🇸🇪🏳️‍🌈🌷
X de Sergio Ojeda
X de Almaisback 🎗️