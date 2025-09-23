Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron un encuentro en Nueva York con Donald Trump, hecho que provocó el rechazo de una senadora estadounidense.

En ese marco, la postal de Milei y Trump, sosteniendo una carpeta con un mensaje impreso del exmandatario republicano, generó una ola de reacciones en redes sociales.

El gesto, que en la Casa Rosada se presentó como un espaldarazo político de peso, fue tomado con humor y sarcasmo por gran parte de los usuarios. Muchos destacaron que el presidente volvió al país con "un simple tuit impreso":