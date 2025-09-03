Cuando las tensiones con Máximo Kirchner y La Cámpora no terminan, Axel Kicillof destacó la armoniosa convivencia que tiene con Sergio Massa.

El presidente del Frente Renovador es el jugador que mejor entendió el armado de la unidad del peronismo, moviéndose con habilidad y buenas formas, con todos los actores.

El agradecimiento de Axel Kicillof por el esfuerzo por generar una fuerza política que representara al peronismo en su extensión, lo deja aun mejor parado para el futuro.