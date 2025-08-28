Después del final del gobierno del Frente de Todos, Sergio Massa se recluyó de los medios y bajó su perfil.

Pero accedió a charlar con el creador de Gelatina sobre la interna del kirchnerismo hasta 2013 cuando decidió romper y presentarse por afuera.

En la conversación reconoció sus errores -"era más joven", se exculpó- y marcó a su principal adversario en esa interna, a quien acusó de no jugar limpio: Daniel Scioli.

La entrevista completa

Pedro Rosemblat repasó las elecciones de medio término desde el regreso de la democracia y le dedicó un episodio especial a lo que sucedió en 2013, donde Sergio Massa fue figura excluyente.