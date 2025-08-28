El disidente
Sergio Massa destrozó a Daniel Scioli al recordar cómo se comportó cada uno en las elecciones de 2013
El candidato presidencial del peronismo en las últimas elecciones se sentó con Pedro Rosemblat para un programa de recorrido histórico y le apuntó a Scioli.
Después del final del gobierno del Frente de Todos, Sergio Massa se recluyó de los medios y bajó su perfil.
Pero accedió a charlar con el creador de Gelatina sobre la interna del kirchnerismo hasta 2013 cuando decidió romper y presentarse por afuera.
En la conversación reconoció sus errores -"era más joven", se exculpó- y marcó a su principal adversario en esa interna, a quien acusó de no jugar limpio: Daniel Scioli.
La entrevista completa
Pedro Rosemblat repasó las elecciones de medio término desde el regreso de la democracia y le dedicó un episodio especial a lo que sucedió en 2013, donde Sergio Massa fue figura excluyente.