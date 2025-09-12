El siempre polémico Sergio Berni volvió a llamar la atención con sus declaraciones y se puso del lado de Mayra Mendoza al considerar un error el desdoblamiento de las elecciones, más allá del categórico triunfo.

Para el senador si bien se trató de una victoria táctica, no fue una victoria estratégica ya que la elección importante es la de octubre, donde se define la composición del Congreso Nacional y ahora hay que revalidar los resultados obtenidos.

Pero Berni también comparó la situación actual con la del 2001 y aseguró que si Javier Milei no cambia de rumbo "tiene los días contados", generando polémica en las redes.