Con conocimiento de causa para hablar de seguridad, Sergio Berni planteó sus diferencias con el juez de la causa, al catalogarla como femicidio.

Tomando el Código penal como referencia, el exministro de Cristina y actual senador provincial, dio un giro y ubicó al triple crimen en la esfera del narcotráfico.

Berni señaló que no las mataron por su condición de mujer, sino por su vínculo con los narcotraficantes.

La entrevista completa

Berni marcó que las fronteras están descuidadas porque el gobierno libertario le quitó apoyo a Gendarmería.