El amigo de Fantino
Sergio 'Tronco' Figliuolo, candidato a diputado de La Libertad Avanza: "Mi virtud es haber fracasado 270 veces"
Conocido por ser el productor y panelista histórico de Alejandro Fantino, Tronco consiguió un programa propio en Neura, donde dio a conocer sus saberes para convertirse en diputado.
El caso de Tronco Figliuolo es paradigmático del comportamiento de los libertarios que creen que la política es algo malo y debe ser hecho por gente que no tenga la menor idea de cómo funciona.
Partiendo de esa idea, es que apareció su nombre en las listas de La Libertad Avanza, cuando nunca militó ni mostró el menor interés por las cuestiones públicas.
Pero como ser ignorante parece ser un valor para los violetas, no solo no se avergüenza de eso sino que se vanagloria de sus incompetencias.