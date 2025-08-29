Para los libertarios la política es hacer lo que no se hizo antes, minimizarla, tomarla en broma, burlarse de la forma en que se trabajó hasta ahora.

Es creer que cualquiera puede hablar de cualquier cosa “desde el sentido común”, como si no importaran los estudios y el conocimiento.

Sergio 'Tronco' Figliuolo es un exponente de esto, y cree que ser diputado es hacer un stream desde su despacho en vez de estudiar las leyes y su impacto en la sociedad.

Por eso pone voz de estar diciendo una genialidad al mencionar su idea de hacer vivos de Youtube cuando se discute un proyecto.