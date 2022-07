Separaron del cargo a la funcionaria mendocina que reivindicó la dictadura

Pese a los años que las organizaciones de DDHH y diversos sectores de la sociedad hace tiempo que hicieron escuela en explicar qué fue la Dictadura, por qué Nunca Más hay que volver al terrorismo de Estado, en Argentina los sectores de derecha que no pueden ganar elecciones, vuelven a pedir las mismas prácticas contra dirigentes peronistas.

Es el caso de Claudia Jaunin, subdirectora del municipio de Rivadavia, en la provincia de Mendoza, quien subió la imagen de un Falcon Verde en el que en la cajuela aparecían Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. A punto de ser secuestrados por Jorge Rafael Videla. La imagen no da lugar a sutilezas, pero por las dudas abajo aclara: "El sueño de todos los argentinos de bien".

Jaunin fue separada de su cargo luego de que la imagen de las redes trascendiera. La decisión fue adoptada por el intendente radical de Rivadavia, Miguel Ángel Ronco, luego de mantener una reunión con la ahora exsubdirectora.

"Ante los hechos de público conocimiento que involucran a la subdirectora de Turismo, Claudia Jaunin, he tomado la decisión de separarla del cargo que desempeña. En el mismo acto, repudio toda acción que reivindique o avale la etapa más oscura de la democracia Argentina", escribió Ronco en su cuenta de Twitter.

La situación no podía ser más escandalosa, por lo que Ronco no tuvo opción que no sea desplazar a su funcionaria.