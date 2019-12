Se trata de la firma Reyes - Filadoro que difundió un sondeo nacional en el que se preguntó por los principales logros y errores del Gobierno en estos casi cuatro años. El sondeo fue realizado sobre 1.200 casos presenciales y telefónicos, con alcance nacional y margen de error de +/- 2,8%.

Cuatro de cada 10 argentinos consideran que Macri no tuvo ningún logro de administración. Ante la pregunta "¿cuál cree que fue el principal logro del gobierno de Mauricio Macri?", el 37 % de los encuestados en general eligió la opción "ninguno".



Debajo quedan las mencionadas "obras" (19%), la "inserción" (15%), la "lucha contra el narcotráfico" (12%), "ser el primer gobierno no peronista en finalizar la totalidad de su mandato" (8%), "el fortalecimiento de las instituciones democráticas" (7%) y "otro" (2%).



En cambio, los adherentes macristas optaron por destacar que lo que mejor hizo Maci fue "la inserción de Argentina en el mundo", que fue la alternativa más elegida con un 28 %. En segundo lugar quedó la opción "obras de infraestructura", con un 26 %, mientras que "la lucha contra el narcotráfico" quedó en tercer lugar con un 17 %. En el ranking de los votantes PRO, "ninguno" está último con 0%.



Ante la pregunta "Desde el punto de vista política, ¿cuál cree que fue le principal error del gobierno de Mauricio Macri?", los encuestados en general votaron: un 25 % "negar la gravedad de la crisis económica"; un 21 % "Creer que se puede administrar el Estado como si fuera una empresa"; otro 21% "No explicar la herencia que recibió al comienzo de su mandato"; "Pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional" un 20%; un 3% "No permitir mayor participación de la UCR en las decisiones de gobierno"; y completan "otro error" (6%) y "no sabe" (4%).



En cambio, el ranking de "errores" para los votantes macristas es bastante diferente. un 46 % eligió "No explicar la herencia que recibió al comienzo de su mandato"; un 31 % "Negar la gravedad de la crisis económica"; un 8 % "Pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional"; un 7 % "Creer que se puede administrar el Estado como si fuera una empresa"; un 3 % "No permitir mayor participación de la UCR en las decisiones de gobierno"; y completan "otro" (2%) y "no sabe" (3%).