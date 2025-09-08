El candidato y cara visible de La Libertad Avanza no felicitó a los representantes de Fuerza Patria pero reconoció algunos errores. Que fueron muchos mas que los que ellos creen.

La derrota aplastante hace que el Gobierno deba replantearse algunas cosas importantes ya que hasta Jonatan Viale les remarcó los tiros en el pie que se dieron.

Por su parte Nelson Castro puso en duda lo que pueda pasar de acá a octubre. Por su parte las redes, incluso de los mismos libertarios, señalan a Pareja como el principal responsable.