Raro "empate técnico"
Sebastián Pareja ensayó una autocrítica pero las redes lo señalan como el padre de la derrota
El peronismo arrasó en la Provincia de Buenos Aires y el principal armador de La Libertad Avanza fue el primero en salir a reconocer la derrota.
El candidato y cara visible de La Libertad Avanza no felicitó a los representantes de Fuerza Patria pero reconoció algunos errores. Que fueron muchos mas que los que ellos creen.
La derrota aplastante hace que el Gobierno deba replantearse algunas cosas importantes ya que hasta Jonatan Viale les remarcó los tiros en el pie que se dieron.
Por su parte Nelson Castro puso en duda lo que pueda pasar de acá a octubre. Por su parte las redes, incluso de los mismos libertarios, señalan a Pareja como el principal responsable.