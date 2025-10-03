El periodista Sebastián Lacunza, hermano del ex ministro de finanzas macrista, Hernán Lacunza, y columnista de elDiarioAR fue el que dio a conocer que el nombre de José Luis Espert aparecía en la investigación que estaba llevando adelante la justicia de Texas sobre el presunto narco Fred Machado.

Lacunza fue a Duro y contó cómo comenzó la investigación a raíz de un dato que Carlos Maslatón le tiró en una entrevista. Al principio fue difícil de chequear pero a medido que se fue desinflando Milei, su entorno comenzó a hablar.

Uno de los hechos que destacó el periodista es que el mismo Espert se habría apersonado en la casa de Karina Milei para ofrecerle 300.000 dólares a cambio de que Javier Milei se bajara de la contienda electoral. El hecho fue confirmado en su momento por el Gordo Dan y hasta por el mismísimo Milei, quien lo contó vanagloriándose de su supuesta importancia en una entrevista con Fantino.

Esto abre la puerta a otros interrogantes pero el principal sería por qué Milei elegiría como cabeza de lista a un hombre que intentó sobornarlo para que se aleje de la política.