Gastón Cuevas, albañil de 28 años que vive junto a su pareja en San Juan, había decidido romper la cuarentena para juntarse con sus amigos a jugar cartas. Pero su novia le tiró una cruda amenaza: si intentaba irse, le clavaría un cuchillo.

"Ella me dijo que no iba a ir a ningún lado sino me iba a apuñalar", contó el albañil al Diario de Cuyo.

Se inició una fuerte pelea entre ambos que terminó de la peor manera: “Mientras discutíamos me enterró un tramontina. Me quedó clavado, yo me lo saqué. El chorro de sangre que largaba era impresionante", remarcó.

Cuevas se desmayó por la pérdida de sangre y su pareja llamó a la emergencia. Recién en el hospital recuperó la conciencia.

"Me dijeron que en la ambulancia me hicieron RCP porque no respiraba”, contó el hombre, y precisó que el cuchillo, de milagro, no tocó la arteria aorta. "Me podría haber matado", sentenció Cuevas.

Sin embargo, él no presentó cargos y hace pocas horas contó en Facebook que seguían juntos y que la perdonaba.