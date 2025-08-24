El caso de corrupción que involucra a Diego Spagnuolo y Karina Milei, desató un fuerte intercambio en el programa “Indomables” de C5N.

Los conductores Diego Brancatelli y Mariana Brey, fieles a sus estilos y a lo que ya es un clásico dentro del ciclo, volvieron a mostrar posturas enfrentadas al analizar las últimas repercusiones del escándalo.

Brancatelli fue contundente: “Si corre a Diego Spagnuolo, que es el de los audios, tendría que correr a su hermana Karina Milei”. La frase desató la reacción inmediata de Brey, quien lo interrumpió para marcar distancia: “No, yo ahí no coincido”.