Si bien los informes fueron confeccionados y redactados durante el gobierno de Alberto Fernández, la información es propia del ministerio de Seguridad por lo que es difícil pensar que Patricia Bullrich no la tuviera.

En 2021, la Homeland Security de Estados Unidos le consultó a las autoridades argentinas qué información tenían sobre Fred Machado, ya que estaba imputado por una gran cantidad de delitos en ese país. Frente a ese requerimiento, el Ministerio de Seguridad respondió con dos informes oficiales que describían las actividades del empresario y de la organización a la que pertenecía.

Según confirmó La Nación en los informes se asegura que Machado estaba vinculado a cuatro aviones cuyos registros habían sido alterados para facilitar el tráfico de cocaína de cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa.

Ahora, si Patricia Bullrich tenía esta información y el acceso a ella, ¿por qué no le advirtió al Gobierno antes de poner a José Luis Espert como cabeza de lista?