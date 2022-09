La AFI denunció Revolución Federal -agrupación de ultraderecha- por violentos audios contra Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el diputado Máximo Kirchner.

"Encima el viejo hijo de puta viaja en helicóptero. Porque si viaja en auto, que me pise, pero se lo abollo todo y se lo prendo fuego. En algunos años sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria", se escucha decir uno de los jóvenes en relación al presidente.

Jonathan Morel y Franco Castelli son los protagonistas de los audios, según informaron en C5N. En otro de los mensajes se refirieron al diputado nacional del Frente de Todos e hijo de Cristina Kirchner.

"¿Pasás todavía por al casa de Máximo, no? Si porque sos de Santa Cruz... ¿cómo no lo mataste, boludo?", dijo uno de los integrantes de la agrupación. Por último, en otro audio, reconocían que podían cruzarse "con otro personaje" y apuntaron contra la ex mandataria. "Yo hoy veía cómo saludaba a La Cámpora y la militancia. Decí que ya me conocen, porque sino sabés cómo me infiltro y espero a que baje. Si no me conocieran, voy, canto la marcha peronista, y en cuanto puedo, paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia", sugirió.

Los audios surgen en el marco de la investigación por el atentado a Cristina Kirchner y mientras las autoridades buscan determinar si la agrupación Revolución Federal estuvo involucrada y vinculada con la denominada "Banda de los Copitos".

La justicia investiga a Leo Sosa, Gastón Guerra y Jonathan Morel, integrantes de Revolución Federal, una agrupación nacida hace muy poco tiempo y que se caracteriza por escrachar a diferentes figuras vinculadas con el oficialismo.