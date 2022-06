“No tiene perdón, los compromisos se cumplen, él es diputado provincial, los compromisos son para honrar, uno debe ser una persona honrada”, dice en el audio que se filtró en las últmas horas, el diputado nacional y postulante a gobernador en la provincia de Río Negro por el PRO, Aníbal Tortoriello,

En su descargo, Tortoriello le apuntó al legislador provincial de su partido, Juan Martín porque, según se desprende de su relato, no cumplió con el pago de publicidad de campaña comprometida.

"Lamento mucho esto nuevamente, ojalá que este hombre te cumpla, pero te pido que no lo asocies con el partido, porque muchos, muchos hombres del partido son buena gente, laburantes como vos, como yo, y realmente no tienen nada que ver con actitudes como ésta”, agregó.

Las palabras de Tortoriello fueron reveladas por el periodista Tomás Méndez del programa Duro de Callar en AM Del Plata. El diputado nacional, que aspira a ser candidato a gobernador de JxC, pidió: “no mezcles a Cambiemos con la persona, es como un cura cuando es violador y le echan la culpa a la iglesia, no tiene nada que ver la iglesia; sí lamento que es una persona que está dentro del partido que realmente no tiene los valores, por lo que vos me contás que te hizo a vos, que pregonamos y que tienen que tener quienes están en Juntos por el Cambio”.