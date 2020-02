Después de la reunión entre Alberto Fernández y el Papa Francisco en el Vaticano, los diarios Clarín y La Nación intentaron difundir un supuesto conflicto entre el gobierno y la Iglesia.

La publicación tergiversada del encuentro generó el enojo del propio presidente.

"La verdad que no logro entender por que tanta vocación de querer confundir las cosas. Si hay algo que no hago es mentir. Con el Papa, el tema del aborto, no se abordó. El secretario de Estado hizo un comentario sobre cuál es la posición de la Iglesia que ya todos conocemos. Todos saben mi posición, que no es una posición en contra de la Iglesia, simplemente es una posición sobre salud pública", expresó Fernández, en el programa Secreto de Sumario por Radio 10.

"Tienen una enorme necesidad de mostrar discrepancias, de hacer parecer que nos estamos peleando con la Iglesia. Los únicos que pelean son ellos, los que escriben los artículos", agregó el presidente.

"No entiendo por qué se esmeran en tratar de hacer parecer un conflicto donde no existe. La única explicación que hay es que muchos necesitan que la discrepancia impere en Argentina", señaló.