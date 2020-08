Ya no quedan dudas, el expediente 'Dolar futuro' fue armado por el fallecido juez Claudio Bonadio a partir de una denuncia del macrismo contra ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández.

Un extenso peritaje firmado por los peritos oficiales y los de parte concluyeron que la operación de dólar futuro se hacía en la Argentina desde hacía años, que no se dañó el patrimonio del Banco Central, que no se afectaron las reservas y que no se podía favorecer intencionalmente a ningún comprador.

Y las redes recuerdan la complicidad de Clarín con el juez

