Desacostumbrados a las derrotas, en La Libertad Avanza no parece haber mucho espacio para reconocer errores y proponer modificaciones que cambien el destino de los votos.

Así como los periodistas con más experiencia -como Eduardo Feinmann o Nelson Castro- son capaces de tomar cierta distancia a pesar de tener su corazón puesto en un sector del electorado, entre los streamers libertarios no parece haber tanta flexibilidad.

Mariano Pérez es uno de los más reconocidos y su canal Break Point una referencia de ese pensamiento. Consumada la hecatombe electoral hizo un llamado a reconocer los errores pero Lemoine lo cortó en seco.

La respuesta de Lilia Lemoine

La diputada y cosplayer no se quedó callada y embistió contra Pérez acusándolo de hacerle el juego a Marcela Pagano, su principal enemiga.