El Tesoro de los Estados Unidos compró pesos argentinos básicamente porque consideró que era un buen negocio ya que está subvalorado. Pero además Scott Bessent reveló el principal compromiso que asumió Javier Milei que es el de sacar a China de la Argentina.

Uno de los motivos principales del rescate económico impulsado por los Estados Unidos es justamente debilitar a China en Latinoamérica y está empezando por la Argentina.

Pero como no podía ser de otra manera, Guillermo Francos salió esta mañana a tratar de desmentir al secretario del Tesoro norteamericano y aseguró, sin ponerse colorado: "No creo que una parte del acuerdo sea excluir a Chine de la Argentina". ¿En qué quedamos? ¿A quién le creemos? Al que firmó el acuerdo o al que dice desconocer los detalles?