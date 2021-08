Leandro Santoro pidió "no caer en la cultura de la cancelación" en referencia a la reacción opositora por la filtración de la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos. Y advirtió: "Ojo con la cultura de la cancelación y que porque una persona cometió un error se reduce todo a eso".

En diálogo con Radio 10, el precandidato a diputado nacional del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires opinó que "fricción va a haber siempre, el problema es cuando la fricción es antisistémica".

"Que la derecha o la oposición juegue fuerte mientras sea leal no me preocupa. El problema es cuando salimos de la fricción a la deslealtad democrática", aseveró.

Entonces planteó: "¿El presidente se equivoca? Se equivoca. ¿Pedirle juicio político es razonable? No, no es razonable. No funciona así. Imaginate qué tendríamos que hacer con los que tomaron deuda a 100 años".

El precandidato contó que el Presidente "está muy dolido, es consciente del dolor de la gente y eso le provoca un dolor muy grande a él".