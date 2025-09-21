Santoro explotó por la nueva deuda del gobierno en plena campaña: "Se lo van a ir a cobrar a la hermana de Milei"

El gobierno de Javier Milei negocia un nuevo préstamo con Estados Unidos por un monto tentativo de 30.000 millones de dólares, en medio de la campaña electoral.

Según trascendió, el préstamo se depositaría en el Banco Central, para así llegar con cierto margen a los comicios del 26 de octubre frente a la crisis que afronta la Casa Rosada.

Ante esta posibilidad, el diputado Leandro Santoro criticó con dureza la medida: "Emitir deuda es mucho peor que emitir pesos porque perdes soberanía. Y si encima es para financiar la timba, es una estafa".

"Sepan los norteamericanos que si esto no pasa por el Congreso, se lo van a ir a cobrar a la hermana de Milei", advirtió Santoro.