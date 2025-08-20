El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quedó envuelto en un verdadero escándalo a partir de los audios filtrados en los medios y que podría ser la confirmación de un acto de corrupción en el seno del gobierno nacional.

Por este motivo, Leandro Santoro, diputado de Unión por la Patria, llevó al recinto de la Cámara de Diputados el tema del escándalo por los audios filtrados.

"El día que tenemos que tratar la emergencia en discapacidad, están circulando audios presuntamente del señor Spagnuolo, director de ANDIS, diciendo que en el Gobierno argentino se cobraron coimas", dijo Leandro Santoro.}

Luego, Santoro compartió un fragmento de su exposición con un mensaje dirigido a “los diputados del oficialismo que se hacen olímpicamente lo boludos”.