Durante una entrevista radial, Diego Iglesias dejó expuesto a Diego Santilli sobre la postura del Gobierno ante las leyes aprobadas por el Congreso.

"¿Queremos volver a lo peor de la Argentina?", usó como respuesta evasiva el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, intentando justificar la decisión oficial.

"No, queremos que el Gobierno cumpla con la ley", retrucó el periodista.

En un intento por esquivar el tema, Santilli contestó: "Bueno, el Gobierno va a tomar decisiones. Pero lo que te quiero decir es: llámalo al Gobierno y planteale que cumpla la ley". Iglesias no dejó pasar la contradicción: "Pero vos sos parte, sos el candidato más importante del Gobierno", lo interpeló.