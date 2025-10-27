Remontada en PBA
Santilli no pudo ocultar su sorpresa: "Jamás pensé que podía ganar la elección"
El diputado del PRO, ahora libertario, elogió al presidente y reconoció su sorpresa tras los resultados del domingo en la provincia de Buenos Aires. "Jamás pensé que podía ganar la elección", señaló.
El diputado electo Diego Santilli admitió que "jamás pensó que podía ganar la elección", luego de que La Libertad Avanza lograra un fuerte desempeño en la provincia de Buenos Aires durante las legislativas del domingo 26 de octubre.
Santilli explicó que "no pensaba que iba a estar en el escenario junto al presidente", y señaló que los resultados lo sorprendieron.
"Septiembre nos dio una enseñanza enorme", agregó, citando al propio presidente Javier Milei.