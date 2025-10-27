El diputado electo Diego Santilli admitió que "jamás pensó que podía ganar la elección", luego de que La Libertad Avanza lograra un fuerte desempeño en la provincia de Buenos Aires durante las legislativas del domingo 26 de octubre.

Santilli explicó que "no pensaba que iba a estar en el escenario junto al presidente", y señaló que los resultados lo sorprendieron.

"Septiembre nos dio una enseñanza enorme", agregó, citando al propio presidente Javier Milei.