"Yo no escucho eso, veo que la gente dice que le cuesta, que la sigue remando" trató de minimizar Diego Santilli la pregunta, intencionada, de Horacio Cabak.

El conductor de LN+ le consultó por la gente que cree que anteriormente, a pesar de la inflación alta, tenía un nivel de vive mejor que el que tiene ahora.

El ahora candidato libertario salió con un movimiento de cintura para no reconocer lo evidente pero al mismo tiempo aceptar la crisis económica del país.

"Lo pregunto porque sino es difícil de entender por qué el peronismo tuvo tan buena elección en la provincia de Buenos Aires" remató Cabax, con el arco vacío y la pelota picando en el área chica.