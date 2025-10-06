"Lo convoco a Taiana a debatir, donde quiera, a la hora que quiera y como quiera", dijo Diego Santilli, el presunto reemplazante de José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Tras la renuncia de Espert por el narcoescándalo, el Colorado salió a jugar fuerte en una nota radial en la que desafió a Jorge Taiana, de Fuerza Patria.

Santilli propuso un debate para pensar "un país en donde se pueda trabajar y vivir en paz". Y las redes reaccionaron con memes: