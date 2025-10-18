Karen Reichardt, la candidata a diputada por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, quedó envuelta en una polémica después de referirse de modo estigmatizante a quienes votan al peronismo y kirchnerismo.

Además de ser cuestionada con dureza por la prensa oficialista, y luego de ratificar sus dichos en un polémico posteo, su compañero Diego Santilli también cuestionó sus declaraciones.

El postulante a diputado nacional por La Libertad Avanza fue consultado por los dichos de Reichardt y se desmarcó de su compañera de lista: "Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo".

Esta situación agudiza los problemas del gobierno nacional en la campaña bonaerense, totalmente dañada por el caso Espert.