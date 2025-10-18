A días de la votación
Santilli dejó mal parada a Karen Reichardt y se agrava la crisis libertaria en la provincia
El dirigente del PRO, devenido en candidato de Milei en territorio bonaerense, calificó de "desafortunada" la declaración de su compañera de lista sobre los votantes kirchneristas.
Karen Reichardt, la candidata a diputada por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, quedó envuelta en una polémica después de referirse de modo estigmatizante a quienes votan al peronismo y kirchnerismo.
Además de ser cuestionada con dureza por la prensa oficialista, y luego de ratificar sus dichos en un polémico posteo, su compañero Diego Santilli también cuestionó sus declaraciones.
El postulante a diputado nacional por La Libertad Avanza fue consultado por los dichos de Reichardt y se desmarcó de su compañera de lista: "Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo".
Esta situación agudiza los problemas del gobierno nacional en la campaña bonaerense, totalmente dañada por el caso Espert.