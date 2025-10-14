El propio Leonardo Cositorto explicó su acercamiento a Diego Santilli para aportar para su campaña, pero ahora Santiago Cúneo dio detalles de esos encuentros.

En su visita al programa que conduce Andrés Ducatenzeiler en Carnaval, el periodista y dirigente nacionalista dio detalles íntimos del vínculo entre ambos.

Lo contó de forma tan llana -llegó a llamarla asociación ilícita a esa connivencia- que incluso llegó a hacer un chiste sobre si estaba claro o tenía que hacer un dibujo para que se entienda mejor.