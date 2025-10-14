Asociación ilícita
Santiago Cúneo contó cómo Cositorto bancaba económicamente la campaña de Diego Santilli
En el programa Ciudadano Duka de Carnaval, el dirigente nacionalista dio detalles de cómo el líder de Generación Zoe formó parte de la campaña del ahora candidato libertario.
El propio Leonardo Cositorto explicó su acercamiento a Diego Santilli para aportar para su campaña, pero ahora Santiago Cúneo dio detalles de esos encuentros.
En su visita al programa que conduce Andrés Ducatenzeiler en Carnaval, el periodista y dirigente nacionalista dio detalles íntimos del vínculo entre ambos.
Lo contó de forma tan llana -llegó a llamarla asociación ilícita a esa connivencia- que incluso llegó a hacer un chiste sobre si estaba claro o tenía que hacer un dibujo para que se entienda mejor.