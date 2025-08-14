Le tiene pánico
Santiago Cúneo: "Milei usa pañales porque tiene un problema de consumo de psicofármacos por su esquizofrenia"
El dirigente nacionalista estuvo en el canal de streaming Carnaval para charlar con Jorge Rial y Viviana Canosa, donde aseguró que el presidente "no está en su sano juicio".
Santiago Cúneo es de las personas que más conocen a Javier Milei, quien fue su panelista en varias temporadas.
Allí forjaron una relación que se rompió con los años pero que hace que el presidente -tan vehemente contra todos los que lo critican- se guarde cuando el que lo hace es el comunicador del nacionalismo.
Con conocimiento de causa, Cúneo aseguró que Milei tiene esquizofrenia, está medicado, y usa pañales por los desarreglos estomacales que le producen los psicofármacos.
Santiago Cúneo aprovechó el espacio que le dieron Rial y Canosa y destrozó a Milei.