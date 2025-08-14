Santiago Cúneo es de las personas que más conocen a Javier Milei, quien fue su panelista en varias temporadas.

Allí forjaron una relación que se rompió con los años pero que hace que el presidente -tan vehemente contra todos los que lo critican- se guarde cuando el que lo hace es el comunicador del nacionalismo.

Con conocimiento de causa, Cúneo aseguró que Milei tiene esquizofrenia, está medicado, y usa pañales por los desarreglos estomacales que le producen los psicofármacos.

El programa completo

Santiago Cúneo aprovechó el espacio que le dieron Rial y Canosa y destrozó a Milei.