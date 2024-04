“Defiendo al rico que tiene campos y casas y dólares y autos. Y lo defiendo a morir y que tenga más. Eso hoy en día es de izquierda", afirmó Santiago Maratea.

La derecha tiene un corrimiento serio respecto de la realidad. Y en el medio de los ajustes y la represión que llevan adelante contra el pueblo, aseguran que los de izquierda defienden a los ricos.

Sí, Maratea dice que no es Javier Milei con todas sus desregulaciones que permiten que los empresarios pongan los precios que quieran a los alimentos y la salud, que no es el permiso para prender fuego tierras destruyendo bosques para hacer campos, no son los permisos de minerías, la pronta ley de blanqueo…. no, los que defienden a los ricos son los de izquierda.

Por qué será entonces que los de izquierda fueron brutalmente reprimidos en la 9 de julio este miércoles. Quizás Santi Maratea piensa que la izquierda estaba defendiendo millonarios y el gobierno de Javier Milei salió a defender a los pobres… La realidad puede volverse muy confusa cuando te la pasás todo el día en redes sociales.

Por todo esto es que Santi “banca al Pelu”.