Santa Fe: libertario gritó "la casta tiene miedo" y le rompieron la cara
Varios incidentes y corridas se registraron durante la inoportuna visita del presidente a la provincia de Santa Fe. En las redes se viralizó el video de este militante libertario que le gritó a los manifestantes y terminó bañado en sangre.
La visita de Javier Milei a Santa Fe estuvo marcada por momentos de violencia y tensión, en un contexto social, político y económico muy complicado para el gobierno libertario.
Por eso vecinos y militantes de organizaciones sociales se concentraron para rechazar la visita del presidente, y el mandatario tuvo que abandonar la caminata te había planificado por el centro de la ciudad.
En uno de esos cruces un militante libertario resultó herido luego de que provocara a los manifestantes al grito de: "La casta tiene miedo".
Claramente esta provocación generó la bronca de aquellas personas que fueron a repudiar al presidente y lo golpearon directamente en la cara.
El joven luego salió a contar lo sucedido en un video que se hizo viral en las redes.