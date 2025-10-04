La visita de Javier Milei a Santa Fe estuvo marcada por momentos de violencia y tensión, en un contexto social, político y económico muy complicado para el gobierno libertario.

Por eso vecinos y militantes de organizaciones sociales se concentraron para rechazar la visita del presidente, y el mandatario tuvo que abandonar la caminata te había planificado por el centro de la ciudad.

En uno de esos cruces un militante libertario resultó herido luego de que provocara a los manifestantes al grito de: "La casta tiene miedo".

Claramente esta provocación generó la bronca de aquellas personas que fueron a repudiar al presidente y lo golpearon directamente en la cara.

El joven luego salió a contar lo sucedido en un video que se hizo viral en las redes.