El planteo de Sandra Russo apunta al centro del problema que tiene al país en vilo por más que los grandes medios quieran taparlo.

El cruce de Justicia, medios y funcionarios de los gobiernos nacionales y de la provincia de Buenos Aires durante el macrismo está ante los ojos de todos pero aún así hacen la vista gorda.

Por eso Russo los llamó "negacionistas de todo" a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta por decir que no pasó lo que pasó, pero aun así sostuvo que hay que insistir para no darle el gusto a los que quieren que no se hable de esto.