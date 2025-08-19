María Eugenia Vidal anunció a través de LinkedIn que, tras ser excluida del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), a partir del 10 de diciembre se quedará sin trabajo.

"El 10 de diciembre me quedo sin trabajo", aseveró Vidal en un extenso posteo. “Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo porque elegí no ceder mis convicciones”, agregó.

Con total ironía y sarcasmo, el empresario de la carne Alberto Samid le contestó a la exgobernadora con un mensaje picante.

"Maria Eugenia: Yo te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera. Eso sí, @maurividal te tenés que levantar todos los días a las 7 de mañana", ironizó en su cuenta de X, quien encabeza la lista de diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires por el Frente Patriota Federal.