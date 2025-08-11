La reciente expedición científica en el Mar Argentino, encabezada por investigadores del CONICET junto al Schmidt Ocean Institute, despertó un inédito interés público, con miles de personas siguieron en vivo por streaming la exploración.

Sin embargo, el orgullo que generó la misión contrastan con la difícil situación que atraviesa la ciencia argentina, tal como indicó Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

“En el mandato de Milei se perdieron más de 4 mil investigadores”, aseguró el exministro de Ciencia. Según precisó, la reducción de personal afecta al CONICET, el INTI y el INTA.

"Es el peor momento de financiamiento desde el 2000”, aclaró Salvarezza.