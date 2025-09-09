El gobierno convocó una mesa de diálogo con gobernadores tras la durísima derrota en de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

Consultado sobre el tema, el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, respondió con una furiosa crítica a la gestión del presidente Javier Milei: "A mí me cagaron con las obras, en lo electoral", sentenció Sáenz.

Además, acusó al gobierno libertario de "no cumplir con la palabra" al referirse a convenios de obra pública firmados en junio de 2024. Y agregó: "Me pusieron candidatos que me destrozan acá, que dicen barbaridades mías. Después pretenden que vaya allá a acompañar. Es muy difícil que los gobernadores acompañen cuando no hay reciprocidad".

El futuro del gobierno

"No veo salida y creo que en octubre la van a pasar mucho peor", consideró Sáenz, y advirtió: "Yo le escucho mucho al presidente hablar de la lealtad y que Roma no paga traidores, y me parece bien, pero la lealtad es una avenida de ida y vuelta. Esto tiene que quedar absolutamente claro".

"Hay muchos que hemos acompañado y que hoy se sienten palomas de iglesia, ya no se sienten leones. Lo digo porque se encargó su gobierno (...) de cagar a los fieles. Lo fueron sacando a todos aquellos que acompañaron desde el primer momento".

Y concluyó: "Vienen equivocándose mucho en el Gobierno nacional. No sé si tiene que ver con la soberbia, con subestimar a muchos gobernadores que hemos acompañado desde el primer momento y lo hicimos con responsabilidad".