Con Agustín Laje
Ruckauf derrapó y lanzó la insólita teoría sobre “los sicarios de Maduro que quieren matar a Milei”
El exvicepresidente menemista, tras los incidentes de Lomas de Zamora con la caravana libertaria, dijo que «los sicarios de Maduro quieren matar a Milei».
"Milei es un blanco. Los sicarios de Maduro quieren matarlo a Milei", sostuvo el ex vicepresidente Carlos Ruckauf en una entrevista realizada por el comunicador de ultra derecha y militante liberario, Agustín Laje.
Allí sostuvo que el miércoles en el acto en Lomas de Zamora le arrojaron un "adoquín" al Presidente y mostraron fotos alteradas del suceso en el que en realidad Javier Milei recibió el impacto de una verdura: le arrojaron un brócoli.