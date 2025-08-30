"Milei es un blanco. Los sicarios de Maduro quieren matarlo a Milei", sostuvo el ex vicepresidente Carlos Ruckauf en una entrevista realizada por el comunicador de ultra derecha y militante liberario, Agustín Laje.

Allí sostuvo que el miércoles en el acto en Lomas de Zamora le arrojaron un "adoquín" al Presidente y mostraron fotos alteradas del suceso en el que en realidad Javier Milei recibió el impacto de una verdura: le arrojaron un brócoli.