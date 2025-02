En las últimas horas Mauricio Macri volvió a apuntar contra Santiago Caputo y el entorno de Javier Milei y los asesores del gobierno libertario.

Tras los dichos del expresidente Alejandro Rozitchner, quien fue considerado durante mucho tiempo como “el filosofo de Macri”, publicó un durísimo mensaje dirigido al Jefe del PRO.

“Cada vez que leo a alguien diciendo 'el presidente está mal asesorado' o 'no lo cuidan', siento que quien da esa opinión aspira a ocupar ese lugar. Como diciendo: 'lo que pasa es que no me consultan a mí'. Leo esa intención no explícita”, indicó Rozitchner, en clara referencia a Macri.