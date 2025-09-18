Nunca en la historia
Rossi y Feinmann le pegaron al gobierno: "Esta es toda de ustedes, ahora están buscando a los votantes del PRO que antes humillaron"
En A24 los conductores del noticiero de la noche se hicieron eco de la paliza legislativa que recibió el gobierno y se la cobraron en cómodas cuotas.
Como muchos votantes de Juntos por el Cambio, Pablo Rossi tenía atragantadas las críticas, burlas y cuestionamientos que le llovían desde el universo libertario.
Con el resultado consumado en la Cámara de Diputados, el conductor de A24 se desquitó y les pasó factura.
Así le enrostró al gobierno el haber humillado al PRO en la Ciudad y el haberse subido a un pedestal en el comienzo de la gestión sin tener en cuenta que esos mismos que se desprecian van a estar esperándolo cuando llegue la mala cosecha.