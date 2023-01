“Ni siquiera leyeron la respuesta al informe. Es bruto”, dijo Agustín Rossi sobre las afirmaciones de Waldo Wolff.

“Es un invento, el último día que vi a Milani fue cuando dejó de ser jefe del Ejército en 2015. No me voy a bancar que me quieran cargar el sayo a mí”, dijo el interventor de la AFI.

El exministro de Seguridad fue contundente en la desmentida de la opereta que armaron la oposición y Clarín para tapar el verdadero escándalo: el del viaje del lawfare a Lago Escondido del que sí hay serias pruebas.