"La caracterización de partido judicial (por parte de Fernández) es acertada, nosotros caracterizábamos al partido militar para no hacerlo con todas las Fuerzas Armadas. Hay un sector de la Justicia destinado a la persecución de un espacio político, especialmente a Cristina, y a proteger otro espacio político", señaló Rossi.

Y en ese sentido, agregó, en declaraciones a El Destape Radio, agregó: "Esto funciona con un sistema entramado de justicia, lawfare y construcción de sentido pro los medios, que hace que parte de la sociedad que no cree que el atentado haya ocurrido".

La vicepresidenta afirmó este martes que el Tribunal que la juzga es un "pelotón de fusilamiento", en sus últimas palabras en el debate, de manera previa al veredicto que se conocerá el próximo martes 6 de diciembre, según anunciaron los jueces durante la audiencia.

"Cuando hablé de 'lawfare' fui muy generosa; este tribunal es un pelotón de fusilamiento", dijo la Vicepresidenta, al hacer uso de su derecho de hablar por última vez ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. "¿Cuántos argentinos deben pensar que el alegato del fiscal (Diego) Luciani es la sentencia definitiva? Es lo que difundieron los sistemas de medios concentrados", se preguntó Rossi sobre este proceso.

En este sentido, reiteró que "hay un proceso de construcción, del lawfare y el partido judicial a través del sistema de medios concentrados". "Termina todo en un tipo que le quiere meter un revolver en la cabeza a Cristina", sostuvo Rossi.

Asimismo, calificó como "grave" la decisión que tomó la presidenta del PRO Patricia Bullrich al "no condenar el intento de magnicidio como dirigente de la oposición". "Si no condenas, legitimas, proteges. Estos grupos terminan siendo protegidos por un sector no menor de la dirigencia política, como lo es Bullrich", espetó.

El Interventor de la AFI también se refirió a las posibles vinculaciones que el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman podría tener con el intento de asesinato de la Vicepresidenta, al considerar que tiene que "aclarar toda la situación es Milman, hay irregularidades y tiene que dar respuestas sin ninguna duda". "Milman es Bullrich, y Bullrich fue la que no condenó el atentado contra Cristina", puntualizó.