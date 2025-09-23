Mientras en Argentina los militantes libertario de Carajo se pusieron a festejar por la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, todo lo contrario ocurrió en el stream de Gelatina.

En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron un encuentro en Nueva York con Donald Trump, hecho que provocó el rechazo de una senadora estadounidense.

Al momento de analizar la foto de la delegación argentina con Trump, el conductor Pedro Rosemblat lanzó un duro comentario contra la Karina Milei "chorra y corrupta", y Toto Caputo, a quién calificó como "chorro, corrupto, bandido y ladrón".