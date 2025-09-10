Si algo le faltaba al desprolijo armado de Nicolás Pareja en la provincia de Buenos Aires, es que algunos de los que consiguieron el cargo en vez de sumarse al bloque libertario, lo hagan al del PRO.

Esto es lo que hizo Gisela Caputo, que integró la lista de LLA en las elecciones de Bahía Blanca, y al conseguir su cargo adelantó que no se sumará a la bancada violeta.

Si bien dejó en claro que en muchos temas votarán en conjunto y que habrá una íntima relación interbloques, no deja de ser un dolor de cabeza para los operadores libertarios que imaginaban otro escenario tras las elecciones.