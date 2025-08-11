Banalizar la Dictadura
Romina Manguel apuntó fuerte contra un dirigente del PRO por usar el "Nunca Más" contra el kirchnerismo
La periodista no se guardó nada y cuestionó la foto con la frase "kirchnerismo Nunca Más" que hicieron circular los integrantes de La Libertad Avanza y el PRO. "Es gente grande, no hay ninguna excusa", remarcó.
"Se ve que no tienen cerebro y tienen que copiar y sobre todo ofender", dijo Estela de Carlotto cuando le preguntaron por la bandera con el “Nunca Más” que usaron el PRO y La Libertad Avanza para su campaña en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo no fue la única que criticó esa imagen, y así como Horacio Embon hizo su planteo en Duro de Domar, la periodista Romina Manguel también opinó del tema.
En su comentario, Manguel apuntó contra el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que "fue fiscal federal, juez federal, que tuvo causas de lesa humanidad, es del que más me impacta que este sosteniendo ese cartel".
“Es gente grande, no hay ninguna excusa”, remarcó.