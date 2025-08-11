"Se ve que no tienen cerebro y tienen que copiar y sobre todo ofender", dijo Estela de Carlotto cuando le preguntaron por la bandera con el “Nunca Más” que usaron el PRO y La Libertad Avanza para su campaña en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo no fue la única que criticó esa imagen, y así como Horacio Embon hizo su planteo en Duro de Domar, la periodista Romina Manguel también opinó del tema.

En su comentario, Manguel apuntó contra el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que "fue fiscal federal, juez federal, que tuvo causas de lesa humanidad, es del que más me impacta que este sosteniendo ese cartel".

“Es gente grande, no hay ninguna excusa”, remarcó.