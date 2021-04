Con casi 3000 contagios diarios en la Ciudad y mientras siguen poniendo en duda que la virtualidad disminuye los contagios, Rodríguez Larreta y Soledad Acuña se mostraron orgullosos de haber roto todo los protocolos para sacarse unas fotos con unos nenes de jardín de infantes.

“Hoy con @Soledad_Acunia visitamos el Jardín de Infantes Integral N° 19 D.E. 5 y nos llenó de orgullo ver cómo todos se comprometen y cumplen con los protocolos para cuidar la presencialidad, porque saben mejor que nadie los beneficios de aprender en el aula.”— Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 on Twitter Link Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 on Twitter

Claramente la disputa con la Nación no es sanitaria sino política y esta foto es una clara mojada de oreja al Presidente para demostrarle que no sólo mantienen las clases presenciales a pesar del decreto que indica lo contrario sino que parece no importarle haber roto la burbuja de estos chicos.

