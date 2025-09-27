Toda la ruta
Rodrigo Miró explicó por qué la trama narco del triple femicidio de Florencio Varela se vincula con Espert y Fred Machado
Con lujo de detalles, en Factos! el periodista de policiales con conocimiento sobrado del mundo narco, contó cómo se relaciona el asesinato de las tres jóvenes con la política.
Si alguien dudaba de que la relación entre José Luis Espert y Fred Machado es real, basta con escuchar cómo se van explicando las cosas a medida de que uno empieza a tirar del hilo.
Rodrigo Miró contó con mucha precisión y datos que lo corroboran los vínculos de parentesco y negocio que existen entre distintas personas que pertenecen al narco en el país.
Uno de ellos es Fred Machado, a quien siempre se lo posicionó al lado de Espert por la denuncia de haber financiado sus viajes de campaña.