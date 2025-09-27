Si alguien dudaba de que la relación entre José Luis Espert y Fred Machado es real, basta con escuchar cómo se van explicando las cosas a medida de que uno empieza a tirar del hilo.

Rodrigo Miró contó con mucha precisión y datos que lo corroboran los vínculos de parentesco y negocio que existen entre distintas personas que pertenecen al narco en el país.

Uno de ellos es Fred Machado, a quien siempre se lo posicionó al lado de Espert por la denuncia de haber financiado sus viajes de campaña.