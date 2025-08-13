Roberto Navarro explotó contra los funcionarios y aclaró por qué "la responsabilidad no es del kirchnerismo"
En medio del desguace del ANMAT, y mientras el ministro de Salud brilla por su ausencia, ya hay casi 100 personas fallecidas por esta droga administrada en hospitales. "El Estado son ustedes, muchachos", indicó el periodista de El Destape.
A pesar de que ya hay casi 100 personas fallecidas por fentanilo contaminado, el gobierno no se hace cargo de la situación y junto a sus voceros mediáticos pretende responsabilizar al kirchnerismo.
Por este motivo, el periodista Roberto Navarro no se guardó nada y apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei por las muertes provocadas por fentanilo contaminado.
En su editorial, remarcó que el hecho “se produjo en 2024” y cuestionó duramente la falta de control estatal sobre la producción de insumos médicos.
“El Estado son ustedes, muchachos. Hace dos años”, aclaró. Y luego, dijo lo obvio: "la responsabilidad no es de Cristina”.
“Esto pasó este año, y es responsabilidad de quienes gobiernan controlar lo que se produce y se distribuye”, enfatizó.