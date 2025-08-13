A pesar de que ya hay casi 100 personas fallecidas por fentanilo contaminado, el gobierno no se hace cargo de la situación y junto a sus voceros mediáticos pretende responsabilizar al kirchnerismo.

Por este motivo, el periodista Roberto Navarro no se guardó nada y apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei por las muertes provocadas por fentanilo contaminado.

En su editorial, remarcó que el hecho “se produjo en 2024” y cuestionó duramente la falta de control estatal sobre la producción de insumos médicos.

“El Estado son ustedes, muchachos. Hace dos años”, aclaró. Y luego, dijo lo obvio: "la responsabilidad no es de Cristina”.

“Esto pasó este año, y es responsabilidad de quienes gobiernan controlar lo que se produce y se distribuye”, enfatizó.