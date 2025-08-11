Roberto Funes Ugarte fue el protagonista de un momento bastante tragicómico al aire, ya que se viralizó un video en el que lo comparan claramente con Micky Vainilla.

El conductor de La Nación, quien siempre ha sido objeto de frases polémicas al aire en televisión, se indignó por la manera en que vive esta comunidad en Salta, que no es más que una representación de lo que viven muchas personas en la Argentina de hoy.

Robertito y su compañera demostraron su total desconocimiento de cómo es la vida fuera de Buenos Aires, y por eso las redes se lo recuerdan.