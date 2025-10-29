Robertito Funes se hizo el canchero y después reculó en chancletas por la fulminante respuesta de Nancy Pazos
Luego del resultado electoral del domingo, el comunicador mileísta publicó un provocador posteo para celebrar el triunfo de Diego Santilli. El mensaje, dirigido a la periodista, recibió una dura reacción: "Es un pobre tipo".
El clima hostil que hay entre Nancy Pazos y Robertito Funes volvió a tensarse después de las elecciones legislativas, a partir de un provocador comentario realizado por el comunicador libertario.
El periodista compartió en Instagram una foto del diputado electo, Diego Santilli, junto a su actual pareja con un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia Pazos: "Doble ganador. La gente lo votó y él eligió a una buena, divertida, linda y joven mujer que lo eleva".
Lejos de dejar pasar la publicación, Pazos reaccionó duras palabras hacia su compañero: "Robertito es una pobre persona, absolutamente maltratada en su infancia, calculo yo, por su condición sexual en un contexto sumamente conservador. Le quedaron muchas broncas ahí, que las acumula y las tira con lo que puede".
Frente a esas expresiones, Funes Ugarte se mostró dolido por la situación y pidió no contnuar con el enfrentamiento.