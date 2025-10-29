El clima hostil que hay entre Nancy Pazos y Robertito Funes volvió a tensarse después de las elecciones legislativas, a partir de un provocador comentario realizado por el comunicador libertario.

El periodista compartió en Instagram una foto del diputado electo, Diego Santilli, junto a su actual pareja con un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia Pazos: "Doble ganador. La gente lo votó y él eligió a una buena, divertida, linda y joven mujer que lo eleva".

Lejos de dejar pasar la publicación, Pazos reaccionó duras palabras hacia su compañero: "Robertito es una pobre persona, absolutamente maltratada en su infancia, calculo yo, por su condición sexual en un contexto sumamente conservador. Le quedaron muchas broncas ahí, que las acumula y las tira con lo que puede".

Frente a esas expresiones, Funes Ugarte se mostró dolido por la situación y pidió no contnuar con el enfrentamiento.