No es un secreto que Roberto Funes Ugarte no es un militante kirchnerista, él se encargó de decirlo abiertamente en varias oportunidades. Eso no le impide ser una de las figuras de C5N con su estilo descontracturado y sus notas de color.

Pero ni siquiera su estilo de periodismo liviano le permitió estar ajeno a la agresividad del expresidente.